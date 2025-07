Kamer terug van zomerreces om steun aan scheepsbouwer Damen Naval

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer komt donderdag terug van zomerreces om te stemmen over extra wijzigingen van de begrotingen van de ministeries van Defensie en Economische Zaken. Het demissionaire kabinet wil een overbruggingskrediet verstrekken aan een niet nader genoemd bedrijf. Ingewijden bevestigen dat het gaat om scheepsbouwer Damen Naval na berichtgeving van verschillende media.

De Tweede Kamer is vertrouwelijk geïnformeerd over de steunoperatie, waarmee een bedrag van 270 miljoen euro gemoeid zou zijn. In de Kamer leven al langer zorgen over de toekomst van het bedrijf, dat in problemen is geraakt door vertraging bij de oplevering van fregatten voor de Duitse marine.

Er is Defensie veel aan gelegen om Damen Naval op de been te houden. De Nederlandse marine heeft ook een aantal grote orders uitstaan bij het bedrijf.