Paus biedt Vaticaan weer aan als locatie overleg Oekraïne-Rusland

Paus Leo heeft het Vaticaan opnieuw aangeboden als locatie voor onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Dat deed hij tijdens een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

De twee bespraken de oorlog in Oekraïne op het vakantieverblijf van de katholieke leider. Het Vaticaan meldt in een verklaring dat "het hartelijke gesprek" ook ging over "de dringende behoefte aan een rechtvaardige en duurzame vrede" en het belang van diplomatie.

De paus had eerder ook al contact met Zelensky en belde vorige maand met de Russische president Vladimir Poetin om onder meer de oorlog te bespreken. Paus Leo zei kort na zijn aantreden in mei dat het Vaticaan kon optreden als bemiddelaar in internationale conflicten, zonder Oekraïne en Rusland specifiek te noemen.