Kamer verliest volgende week 136 jaar aan ervaring

DEN HAAG (ANP) - Met de wisseling van Tweede Kamerleden verdwijnt volgende week in totaal ongeveer 136 jaar ervaring uit de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een berekening van het ANP. De vertrekkende Kamerleden hadden bij elkaar bijna 178 jaar ervaring, terwijl hun vervangers ook weer zo'n 42 jaar aan Kamerwerk mee terugbrengen.

Woensdag worden 55 nieuwkomers beëdigd, samen met 15 Kamerleden die al eerder een zetel hebben gehad maar ook weer zijn weggegaan. De rest is zittend Kamerlid.

De opgestapte GroenLinks-PvdA-voorman Frans Timmermans neemt meer dan 4700 dagen ervaring mee de Kamer uit. Ook NSC'er Eddy van Hijum en Michiel van Nispen (SP) hebben jarenlang in de Kamer gezeten.

Hoeveelheid ervaring

Gemiddeld hebben Tweede Kamerleden woensdag nog ruim 3 jaar ervaring. Aan het begin van de afgelopen zittingsperiode twee jaar geleden lag dat aantal nog lager, blijkt uit een vergelijking met cijfers die de Tweede Kamer heeft aangeleverd. Mogelijk daalt de totale hoeveelheid ervaring nog verder als een groep Kamerleden het nieuwe kabinet ingaat.

Over de doorloopsnelheid in de Tweede Kamer bestaan al langer zorgen. Kennis van het parlementaire handwerk vervliegt en onervaren Kamerleden zijn minder effectief, is de vrees.

Het langst zittende Kamerlid is met 27 jaar nog steeds PVV-leider Geert Wilders. Na hem volgen nog vier PVV-Kamerleden: Martin Bosma, Raymond de Roon, Dion Graus en Tony van Dijck. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) zijn na deze PVV'ers de meest ervaren Kamerleden.