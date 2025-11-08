ECONOMIE
6 simpele trucs om af te vallen (volgens de wetenschap)

zaterdag, 08 november 2025 om 16:50
Afvallen is al moeilijk genoeg. Je kunt het jezelf dus maar beter een tikje gemakkelijker maken door onderstaande trucjes in te zetten. Ze zijn allemaal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, schrijft Metro.
  1. Neem kleine borden
    Je bent geneigd een bord vol te scheppen, of het nu een klein of een groot bord is. Neem je een klein bord dan eet je dus haast vanzelf minder.
  2. Hang een spiegel op bij de eettafel
    Wie zichzelf junkfood ziet eten, geniet er minder van. Zie je een bord vol groente in de spiegel, dan eet je dat juist met meer plezier.
  3. Ruim de keuken op
    Is de keuken een bende, dan zou je zomaar 100 calorieën per dag meer eten volgens onderzoek. In schone, opgeruimde keukens kiezen mensen eerder voor een wortel of andere gezonde snack.
  4. Dim de lichten
    Raar maar waar, als er slechts een klein sfeerlichtje brandt, genieten mensen meer van hun eten, eten ze langzamer en consumeren ze maar liefst 18 procent minder calorieën.
  5. Ruik aan munt
    Nog een bizarre studie: mensen die iedere twee uur aan munt ruiken, zijn meer gefocust en minder hongerig. Ze consumeerden - in het onderzoek althans - 2800 calorieën minder per week.
  6. Kies voor een blauw bord
    Contrasterende kleuren zorgen ervoor dat je minder eet, is het idee. Dus kies voor witte pasta met rode saus en niet met witte saus. Een bord met een blauwe rand werkt volgens wetenschappers het beste. Je zou daardoor porties groter inschatten dan ze zijn en dus minder eten.

