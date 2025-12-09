Kamer vraagt opnieuw om einde aan gaswinning bij Warffum

DEN HAAG (ANP) - Een Kamermeerderheid roept demissionair klimaat- en energieminister Sophie Hermans opnieuw op de gaswinning bij Warffum te beëindigen. De VVD-bewindsvrouw herhaalde eerder deze week nog in een debat dat de wet haar dit niet toestaat. Een motie van de SP haalde het toch, met steun van D66, PVV, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, PvdD, DENK, 50PLUS en Volt.

De gaswinning bij Warffum is omstreden, omdat het kabinet had beloofd de gaskraan in Groningen definitief dicht te houden. Dat bleek evenwel uitsluitend te gaan over het Groningenveld. De exploitatie daarvan veroorzaakte decennialang schade in de provincie door bodemdaling en aardbevingen.

Het veel kleinere gasveld bij Warffum ligt weliswaar vlak naast het Groningenveld, maar maakt daar geen deel van uit. Omdat in adviezen staat dat de aardbevingsrisico's daar veel kleiner zijn, zag Hermans geen aanleiding de door de NAM gevraagde verlenging van een al lopende winningsvergunning per 2025 te weigeren.

Deal met de NAM

Hermans sloot onlangs een deal met de NAM over een andere vergunning die zij wettelijk gezien niet kon weigeren, die voor de winning van gas onder de Waddenzee vanuit Ternaard. Het gasbedrijf wordt voor netto enkele tientallen miljoenen euro's uitgekocht. Toen de minister die uitgave maandagavond in de Kamer verantwoordde, wilden sommige partijen weten of zo'n deal niet ook te sluiten valt over Warffum.

De minister wilde daar niets van weten. De zaak-Ternaard staat volgens haar op zich door het unieke karakter van de Waddenzee als natuurgebied en werelderfgoed. Nederland heeft bovendien voorlopig nog gas nodig om huizen te verwarmen en de industrie van energie te voorzien. Hermans wil daarvoor niet volledig afhankelijk worden van andere landen.