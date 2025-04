Kamer wil einde 'sluiproute' voor arbeidsmigranten buiten de EU

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat een einde wordt gemaakt aan een "sluiproute" voor illegale arbeidsmigranten uit landen buiten de Europese Unie, zo bleek tijdens een debat. De Arbeidsinspectie komt steeds vaker ongedocumenteerden tegen tijdens controles bij bedrijven, meldde Nieuwsuur onlangs. Een deel van hen zou een loket misbruiken dat is bedoeld voor mensen die hier maximaal vier maanden willen werken of studeren.

Bij dit loket, dat de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) heet, krijgen de migranten een burgerservicenummer (bsn). Zij hoeven daarvoor geen adres op te geven of uit te leggen waarom ze in Nederland verblijven. Vervolgens kunnen deze migranten aan het werk. Met hun bsn kunnen ze namelijk een bankrekening openen of een bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Onder deze illegale arbeidsmigranten zijn opvallend veel Brazilianen, maar ook Georgiërs. Mensen die uit deze landen voor een kort verblijf naar de EU reizen, hebben geen visum nodig, alleen een paspoort.

Strenger optreden

In het debat over andere vormen van migratie dan een asielprocedure, vroegen VVD, PVV, NSC en SP aan migratieminister Marjolein Faber om hier iets tegen te doen. Deze partijen vormen samen een meerderheid in de Tweede Kamer.

Michiel van Nispen (SP) verwijt de PVV-bewindsvrouw dat ze alleen maar probeert de asielmigratie te verkleinen en weinig oog heeft voor andere vormen van migratie. Voor kennis- en arbeidsmigratie zou ze de "rode loper" uitrollen. Faber moet "als de wiedeweerga sluiproutes dichtzetten", vindt de SP'er.

Marina Vondeling (PVV) verzoekt Faber om de arbeidsmigranten zonder geldige papieren snel het land uit te sturen.