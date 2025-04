Xi Jinping sluit tour door Zuidoost-Azië af in Cambodja

PHNOM PENH (ANP/AFP) - De Chinese president Xi Jinping heeft zijn rondreis door Zuidoost-Azië afgesloten in Cambodja. Hij was de afgelopen dagen op missie om de regionale banden te versterken en steun te vergaren in de handelsoorlog met de Verenigde Staten.

Xi werd in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh ontvangen door koning Norodom Sihamoni en sprak later met premier Hun Manet. Met hem tekende Xi 37 overeenkomsten over onder meer watervoorzieningen en onderwijs.

Eerder deze week was de Chinese president ook al op bezoek in Vietnam en Maleisië. De Zuidoost-Aziatische landen kregen vorige week hoge heffingen (tot 49 procent) opgelegd voor export naar de Verenigde Staten. Hoewel Trump die tarieven heeft uitgesteld, praten de landen wel graag met China over een reactie op het Amerikaanse beleid.

Ook Vietnam en Maleisië sloten deze week tientallen overeenkomsten met China.