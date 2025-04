Helft excessief geweld in Rotterdam komt uit criminele conflicten

ROTTERDAM (ANP) - De helft van de golf aan explosies en ander zwaar geweld waarmee de Rotterdamse politie vorig jaar kampte, had te maken met conflicten in het criminele milieu. Een kwart is terug te voeren op conflicten in de private of zakelijke sfeer en de rest is niet direct herleidbaar, zo is te lezen in het jaarverslag van de politie Eenheid Rotterdam.

Uit het verslag komt ook naar voren dat niet alleen criminelen aan zwaar explosief materiaal kunnen komen en dat de drempel om het te gebruiken laag is. Veel ontploffingen worden gepleegd met cobra's. Dat is zwaar knalvuurwerk dat weliswaar illegaal is, maar redelijk eenvoudig op de zwarte markt verkrijgbaar is.

Vorig jaar kwamen negentien mensen door geweld om het leven, hetzelfde aantal als in 2023. De helft van alle aangehouden personen is jonger dan 23 jaar.

Zorgen zijn er bij de politie over de forse toename van het aantal incidenten met psychisch kwetsbare mensen. Dat steeg van 7000 incidenten in 2016 tot 16.500 in 2024.