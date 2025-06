Kamer wil minimumjeugdloon vanaf 2026 verhogen

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil al in 2026 het minimumjeugdloon verhogen. Het kabinet wil dit in 2027 doen. Een motie van Volt om de verhoging een jaar te vervroegen, haalde woensdag een meerderheid. Voor de motie stemden SP, GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, DENK, D66, ChristenUnie en PVV. Ook moet het inkomstenverschil tussen jongeren en volwassenen kleiner worden.

Jongeren van 15 jaar gaan vanaf volgend jaar 40 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Dat percentage stijgt elk levensjaar met tien procentpunt, luidt het voorstel van Volt. Een 20-jarige verdient dan 90 procent van het bedrag dat 21-plussers verdienen. Nu is dat nog 80 procent. In het kabinetsvoorstel zou deze twintigjarige over twee jaar 87,5 procent van het loon van een 21'er verdienen en begint de 15-jarige op 30 procent van het wettelijk loon.

Een hoger minimumjeugdloon kost de overheid 29 miljoen euro per jaar, heeft Volt berekend. De partij betaalt dit door reservepotjes aan te boren en minder pessimistisch te rekenen bij de begroting.