Kamer wil NAM houden aan afspraken over herstel Groningen

DEN HAAG (ANP) - De weigering van de NAM om nog langer mee te betalen aan herstel van het sociaal-economisch perspectief in Groningen wekt van links tot rechts woede in de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid wil dat verantwoordelijk staatssecretaris Eddie van Marum alles op alles zet om te zorgen dat het gaswinningsbedrijf de nog openstaande rekeningen alsnog voldoet.

De NAM beloofde zes jaar geleden dat zij bij elkaar 500 miljoen euro zou steken in verbetering van de leefbaarheid en economisch perspectief in de provincie, die al jaren wordt geplaagd door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Maar nu de gaskraan eerder is dichtgedraaid dan destijds de verwachting was, acht het bedrijf zich niet meer gehouden aan deze afspraak. Van Marum liet al weten daar zeer ontstemd over te zijn.

PVV-Kamerlid Alexander Kops vindt het "triest en schandalig" dat de NAM wegloopt voor deze verantwoordelijkheid. Dat de gaswinning gestopt is, wil niet zeggen dat aan "alle ellende" een einde is gekomen, zei hij in een Kamerdebat over het herstel van Groningen. Wat hem betreft zet het kabinet alle middelen in om de NAM desnoods te dwingen. "Het zou ons een lief ding waard zijn als er gewoon betaald wordt."

VVD'er Peter de Groot is voorzichtiger. De Kamer gaat volgens hem "van nul naar honderd in vijf seconden" door meteen harde maatregelen te eisen. Hij wil eerst weten hoe de afspraken uit 2018 precies in elkaar zitten. Als de staatssecretaris op pad wordt gestuurd om alsnog geld op te halen bij de NAM, "moet dat juridisch wel hout snijden", aldus de liberaal.