Kamer wil onafhankelijk onderzoek naar dood hulpverleners in Gaza

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer vindt dat er een onafhankelijk internationaal onderzoek moet komen naar de dood van vijftien ambulancemedewerkers vorige maand in het zuiden van Gaza. Een meerderheid steunde donderdag een motie van NSC en ChristenUnie die daartoe oproept.

Het kabinet moet hiervoor in Europees verband steun zoeken, maar er ook bilateraal bij Israël op aandringen, aldus de indieners Isa Kahraman (NSC) en Don Ceder (ChristenUnie). Omdat het mogelijk om een schending van het internationaal oorlogsrecht gaat, is het volgens hen belangrijk dat het onderzoek voor alle partijen geloofwaardig is.

De Israëlische strijdkrachten zeiden in eerste instantie dat de ambulances onherkenbaar waren en dat leden van Hamas en Islamitische Jihad bij de actie waren gedood. Maar uit telefoonbeelden van een van de slachtoffers bleek dat de voertuigen goed herkenbaar waren als ziekenwagens en ook de zwaailichten aan hadden.