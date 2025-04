Bond ziet kansen voor klimmers met meer disciplines op Spelen LA

WOERDEN (ANP) - Het programma voor de sportklimmers op de Olympische Spelen wordt uitgebreid. "Een historische en logische stap", zegt Dick Boschman, technisch directeur van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV), over het besluit van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om in LA 2028 van boulder en lead twee aparte disciplines te maken. In Parijs werden die onderdelen nog gecombineerd en waren er verder alleen medailles te verdienen op de discipline speed.

"Ik ben blij dat het IOC erkenning geeft aan de boulder- en lead-specialisten", zegt Boschman, zelf tweemaal als schutter actief op de Spelen, op de website van de NKBV. "Het zijn echt verschillende disciplines die elk om een eigen voorbereiding en aanpak vragen. Voor Nederland biedt dit absoluut nieuwe kansen. Onze klimmers zijn vooral specialisten die laten zien dat ze bij de wereldtop horen. De bronzen medaille van Lynn van der Meer op het EK van 2024 bevestigt dat we meedoen op het hoogste niveau."