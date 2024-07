Kamerleden: computerstoring laat zien dat weerbaarheid beter moet

DEN HAAG (ANP) - De computerstoring vrijdag in Nederland en andere landen legt een kwetsbaarheid bloot waar de overheid meer tegen moet doen, vinden verschillende Kamerleden. "We moeten toe naar een samenleving waarin de ziekenhuizen spoedeisende hulp kunnen aanbieden, bussen kunnen blijven rijden en vliegtuigen blijven vliegen op het moment dat de systemen uitvallen", vindt Jesse Six Dijkstra (NSC). Kamerleden van VVD en GroenLinks-PvdA pleiten ook voor maatregelen om de weerbaarheid te vergroten.

Medewerkers van verschillende bedrijven en publieke organisaties kregen vrijdag een blauw scherm te zien nadat ze een update hadden geïnstalleerd op hun Windows-computer. De oorzaak ligt bij het cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike, dat inmiddels ook een oplossing heeft gevonden.

Ingrid Michon (VVD) en Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA) verbazen zich erover dat een fout bij één bedrijf zulke grote gevolgen kan hebben. Daarom moet het kabinet "meer investeren in het maken van plannen voor als de IT er compleet uit ligt en in alternatieve diensten", zegt Kathmann op X.

Coördinerende rol

Deze keer lijkt het om een "knullig incident" te gaan als gevolg van problemen bij het cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike, zegt Six Dijkstra. Het Kamerlid ziet het als een "goede wake-upcall" die aantoont dat het niet vanzelfsprekend is dat computersystemen altijd werken.

Dezelfde zwakke plekken kunnen een volgende keer misbruikt worden door landen met een offensief cyberprogramma, zoals Rusland. Die zullen momenteel geïnteresseerd toekijken, verwacht het Kamerlid dat voorheen bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) werkte. "In deze tijden van oorlog moeten we de kwetsbare afhankelijkheden afbouwen", vindt hij daarom.

Dat laatste kan door protocollen op te stellen voor het geval iets misgaat. In de zorg kan dat bijvoorbeeld gaan om een plan zodat artsen nog steeds bereikbaar zijn en operaties worden uitgevoerd als de computers het niet doen. De overheid moet daarbij een coördinerende rol spelen, vindt Six Dijkstra.