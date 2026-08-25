Kamerleden dringen aan op vertrek ON! bij NPO na Hitler-fragment

Kamerleden van PRO, CDA en D66 dringen aan op een vertrek van Ongehoord Nederland (ON!) uit de publieke omroep, nadat in een discussieprogramma is gezegd dat Adolf Hitler ook weleens gelijk had. In het onlineprogramma 'Let's twist again' is aan de hand van een toespraak van Hitler bediscussieerd of hij gelijk had in zijn strijd tegen het globalisme.

In het fragment ageert Hitler tegen een "ontwortelde internationale kliek", waarbij iemand in het publiek "Juden!" roept. Presentatrice Arlette Adriani legt hoofdredacteur Joost Niemöller en presentatrice Raisa Blommestijn vervolgens een stelling voor: "de kosmopolitische elite staat noodgedwongen wezenlijk vijandig tegenover het gewone gewortelde volk". Daarop zeggen de twee dat ze het eens zijn met de stelling.

Mohammed Mohandis (PRO), Harmen Krul (CDA) en Ouafa Oualhadj (D66) vinden dat ON! in het fragment Hitler vergoelijkt en vinden dat niet kunnen bij de publieke omroep. Daarom hebben ze Kamervragen gesteld aan minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66).