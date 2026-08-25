ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kamerleden dringen aan op vertrek ON! bij NPO na Hitler-fragment

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 25 augustus 2026 om 18:09
bijgewerkt om dinsdag, 25 augustus 2026 om 18:15
anp250826139 1
Kamerleden van PRO, CDA en D66 dringen aan op een vertrek van Ongehoord Nederland (ON!) uit de publieke omroep, nadat in een discussieprogramma is gezegd dat Adolf Hitler ook weleens gelijk had. In het onlineprogramma 'Let's twist again' is aan de hand van een toespraak van Hitler bediscussieerd of hij gelijk had in zijn strijd tegen het globalisme.
In het fragment ageert Hitler tegen een "ontwortelde internationale kliek", waarbij iemand in het publiek "Juden!" roept. Presentatrice Arlette Adriani legt hoofdredacteur Joost Niemöller en presentatrice Raisa Blommestijn vervolgens een stelling voor: "de kosmopolitische elite staat noodgedwongen wezenlijk vijandig tegenover het gewone gewortelde volk". Daarop zeggen de twee dat ze het eens zijn met de stelling.
Mohammed Mohandis (PRO), Harmen Krul (CDA) en Ouafa Oualhadj (D66) vinden dat ON! in het fragment Hitler vergoelijkt en vinden dat niet kunnen bij de publieke omroep. Daarom hebben ze Kamervragen gesteld aan minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66).
loading

POPULAIR NIEUWS

image-optimizer

B&B vol liefde-kandidaat Fred Ros in 2004 geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk: “Denk jij wel eens bij jezelf: wat ben ik een aansteller?”

shutterstock_2733275357

Waarom steeds meer Nederlanders een stokoude auto kopen

160659459_m

Deze simpele test van 30 seconden zegt verrassend veel over hoe oud je wordt

kringen-vliegtuig-etiquette-2-rugleuning

Van wie is die middelste armleuning? De ongeschreven regels aan boord die iedereen kent, behalve die ene medepassagier

_91221635_trump

Dokters slaan alarm: Trumps buikje kruipt richting obesitas

0b226c450798410ac541646c86ec31afd840e5beab817a5d84fa821e7db61981ec84c3b4a3f072a7a2e1899c9fb06c6e0aeb9e90a187c897350804420559ee1d9a772d4fe15c403d42d67c5ad9e7fec97640380e2040b9066ac04022e6f18e493d69fcf2d0317c29db66fb8a849d2bb0

Canada dreigt de stroom naar Amerika af te sluiten

Loading