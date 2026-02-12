ECONOMIE
Kamermeerderheid wil dat aansluitstop op stroom wordt voorkomen

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 14:09
anp120226163 1
DEN HAAG (ANP) - De dreigende aansluitstop op het stroomnet voor woningen en kleine bedrijven in drie provincies moet worden voorkomen, vindt een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Veel partijen zijn onaangenaam verrast door de waarschuwing van netbeheerder TenneT dat de krapte op het net zo nijpend is geworden dat die ingreep mogelijk nodig is.
ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis is "erg geschrokken" van het nieuws. "Pakken we dit wel voldoende als een crisis aan?", vroeg hij demissionair energieminister Sophie Hermans (VVD) in een debat. Zijn verzoek om snel in kaart te brengen hoeveel geld en menskracht nodig zijn om extra aansluitingsruimte vrij te spelen, kreeg op voorhand steun van een meerderheid.
SGP'er André Flach is "ontstemd" en vroeg zich af wat de "volgende verrassingen" zijn. Hij ziet een oplossing in het zwaarder belasten van het net. "Liever een iets lagere betrouwbaarheid dan een nullevering straks bij heel veel mensen thuis." Dat nog altijd een hoge veiligheidsmarge wordt aangehouden, vindt Flach "lastig uit te leggen".
