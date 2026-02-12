ECONOMIE
Snowboarder De Blois strandt op Spelen in achtste finales

Sport
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 14:07
LIVIGNO (ANP) - Glenn de Blois is er op de Olympische Spelen niet in geslaagd de kwartfinales op de snowboardcross te bereiken. De 30-jarige Nederlander eindigde in de tweede achtste finale als vierde en laatste. De Blois had bij de eerste twee moeten eindigen om een ronde verder te mogen.
Bij het eerste meetpunt lag De Blois nog op de tweede plaats. De Westlander raakte daarna uit balans en viel ver terug.
De Oostenrijker Jakob Dusek was het snelst en ook de Tsjech Krystof Choura kwalificeerde zich. De Australiër Jarryd Hughes werd derde en is net als De Blois klaar.
Eerder op donderdag zette De Blois in de kwalificatie de achtste tijd neer van de 32 deelnemers.
