Kamermeerderheid wil snel debat over situatie Venezuela

door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 16:27
DEN HAAG (ANP) - Een Kamermeerderheid wil snel een debat over de ontwikkelingen in Venezuela en de mogelijke gevolgen daarvan voor de landen in het Caribisch gebied. Een voorstel van de ChristenUnie om daarvoor het kerstreces te onderbreken, kan rekenen op steun van in ieder geval D66, CDA, GroenLinks-PvdA en JA21.
De Amerikaanse aanval op het olierijke land in Zuid-Amerika en de gemelde gevangenname van president Nicolás Maduro hebben tot gemengde reacties geleid in de Tweede Kamer. Waar de partijen elkaar wel in vinden, is de zorg om de veiligheid van Aruba, Curaçao en Bonaire. Die eilandengroep ligt vlak voor de Venezolaanse kust.
