KLM schrapt zondag honderden vluchten op Schiphol

zaterdag, 03 januari 2026 om 16:07
SCHIPHOL (ANP) - KLM schrapt zondag honderden vluchten op luchthaven Schiphol vanwege het winterse weer. Ook op vrijdag en zaterdag was er grote uitval van vluchten op de luchthaven en waren er ook veel vertragingen.
Volgens KLM gaat het om 295 geannuleerde vluchten op zondag. Op vrijdag annuleerde KLM al 144 vluchten voor zaterdag en daar kwamen er op zaterdag zelf nog eens 73 bovenop.
Een woordvoerder van Schiphol laat ook weten hetzelfde beeld voor zondag te verwachten als op zaterdag en vrijdag met grote uitval van vluchten en veel vertragingen.
