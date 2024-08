Kamervoorzitter Bosma herdenkt gevallenen Indië met gedicht

DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma heeft de oorlogsslachtoffers die zijn gevallen in Nederlands-Indië herdacht met een gedicht. Tijdens de jaarlijkse herdenking bij de Indische plaquette in de Tweede Kamer droeg hij het gedicht Ik lijd om u het meest van Willem Brandt voor.

In het gedicht spreekt Brandt, die gevangen zat in verschillende kampen, zijn leed uit voor een geliefde die ook gevangen zit. "Ik lijd om u het meest; hoe zij mij tergen en slaan en trappen, erger dan een beest, ik kan mijzelf diep in mijzelf verbergen, maar lijd om u die verre zijt het meest." Volgens Bosma dragen dergelijke gedichten en verhalen bij aan de collectieve herinnering van wat er tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië is gebeurd. "Moge die voor altijd bij ons blijven", aldus Bosma. De Kamervoorzitter staat erom bekend vaak gedichten voor te dragen om vergaderdagen van de Kamer te openen.

Bosma, Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruin en Thom de Graaf, voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, legden een krans bij de plaquette. Daarna volgde een defilé langs de kransen.

Ieder jaar wordt op 15 augustus de Japanse overgave in de Tweede Wereldoorlog herdacht. De dag ervoor gebeurt dat in de Tweede Kamer.