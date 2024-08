iPhone-maker Foxconn boekt meer winst door vraag naar AI-servers

ZHENGZHOU (ANP/AFP) - De Taiwanese elektronicafabrikant Foxconn heeft in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw meer winst geboekt. Het bedrijf, dat onder meer de iPhones voor Apple maakt, profiteerde vooral van een sterke vraag naar zijn servers, die worden gebruikt voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Foxconn, ook bekend als Hon Hai Precision Industry, heeft een enorm iPhone-assemblagecomplex in de Chinese stad Zhengzhou en is de grootste werkgever in China in de particuliere sector. Het bedrijf had eerder al ambities uitgesproken om niet alleen smartphones en andere elektronische apparaten te maken voor derde partijen, maar ook flink te investeren in de markt rond AI. In het tweede kwartaal zag Foxconn de opbrengsten uit de verkoop van AI-servers met 60 procent stijgen ten opzichte van het eerste kwartaal.

"De prestaties van AI-servers waren sterker dan verwacht en zorgden ervoor dat de omzetgroei van de groep hoger uitviel dan gedacht", verklaarde het bedrijf. De totale omzet groeide afgelopen kwartaal met 19 procent en de nettowinst nam met 6 procent toe. Foxconn laat daarmee al vier kwartalen op rij een winstgroei zien. In de eerste jaarhelft is de omzet van AI-servers meer dan verdubbeld, vergeleken met vorig jaar. Ook in het derde en vierde kwartaal van dit jaar verwacht het bedrijf meer omzet uit AI-servers te halen.