Kandidaten trekken zich terug in Franse verkiezingen

PARIJS (ANP/AFP) - Een dag na de winst van het radicaalrechtse Rassemblement National (RN) in de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen beginnen tegenkandidaten zich terug te trekken voor de tweede ronde. Het gaat om kandidaten in districten waar de tweede verkiezingsronde zou uitmonden in een strijd tussen minimaal drie kandidaten. Door één tegenkandidaat over te houden hopen ze de kansen op winst voor de RN-kandidaten te verkleinen. Ongeveer honderd kandidaten hebben zich tot dusver teruggetrokken, meldt het Franse persbureau AFP na een eigen telling.

In 311 van de 577 kiesdistricten zijn na de eerste ronde minimaal drie kandidaten overgebleven. De overgrote meerderheid van de kandidaten die zich terugtrekt, komt van de linkse alliantie Nieuw Volksfront. Zo stopt in Normandië een kandidaat ten gunste van premier Elisabeth Borne die kandidaat is voor het kamp van Macron. In sommige districten trekt een linkse kandidaat zich terug ten gunste van een andere linkse kandidaat.

In het kamp van president Macron hebben drie kandidaten besloten zich terug te trekken. Tijdens een ontmoeting met leden van zijn regering zei Macron maandag dat "geen enkele stem naar extreemrechts" zou moeten gaan, en bracht hij in herinnering dat links zich mobiliseerde tegen de RN in 2017 en 2022, waardoor Macron tot president kon worden gekozen. Hij zou echter geen duidelijke instructies hebben gegeven aan kandidaten om zich terug te trekken.

Kandidaten hebben tot dinsdagavond 18.00 uur om zich terug te trekken.