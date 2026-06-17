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Kapitein fatale aanvaring Waddenzee in hoger beroep vrijgesproken

Samenleving
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 14:43
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LEEUWARDEN (ANP) - De kapitein van de snelboot Tiger die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee in oktober 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden kan niet worden bewezen dat de verdachte zich dusdanig onvoorzichtig heeft gedragen dat hij schuldig is.
De rechtbank bevond kapitein Arco Z. eerder wél schuldig. Hij was in hoger beroep gegaan tegen een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.
De aanvaring kostte vier opvarenden van de watertaxi Stormloper het leven, drie passagiers raakten (zwaar)gewond.
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