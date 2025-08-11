Kapitein van Eagle S in Finland aangeklaagd voor kabelsabotage

HELSINKI (ANP) - De kapitein van de olietanker Eagle S is in Finland aangeklaagd voor zware vernielingen en het verstoren van communicatie als vermeende sabotage voor de Russen. Het schip voer met de kerstdagen 90 kilometer lang met zijn anker over de bodem van de Finse Golf en veroorzaakte daarbij schade aan vijf onderzeese kabels. Ook twee bemanningsleden zijn aangeklaagd.

De Eagle S was onderweg vanuit Rusland en maakt volgens de Finnen deel uit van de Russische schaduwvloot, de schepen die helpen om internationale sancties te omzeilen.

De Finse aanklagers stellen dat de schade aan de kabels zeker 60 miljoen euro bedroeg. Het gaat om een elektriciteitskabel en vier communicatiekabels tussen Finland en Estland.

De nationaliteit van de verdachten, die zeggen onschuldig te zijn, is niet bekendgemaakt.