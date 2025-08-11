ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kapitein van Eagle S in Finland aangeklaagd voor kabelsabotage

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 14:25
anp110825093 1
HELSINKI (ANP) - De kapitein van de olietanker Eagle S is in Finland aangeklaagd voor zware vernielingen en het verstoren van communicatie als vermeende sabotage voor de Russen. Het schip voer met de kerstdagen 90 kilometer lang met zijn anker over de bodem van de Finse Golf en veroorzaakte daarbij schade aan vijf onderzeese kabels. Ook twee bemanningsleden zijn aangeklaagd.
De Eagle S was onderweg vanuit Rusland en maakt volgens de Finnen deel uit van de Russische schaduwvloot, de schepen die helpen om internationale sancties te omzeilen.
De Finse aanklagers stellen dat de schade aan de kabels zeker 60 miljoen euro bedroeg. Het gaat om een elektriciteitskabel en vier communicatiekabels tussen Finland en Estland.
De nationaliteit van de verdachten, die zeggen onschuldig te zijn, is niet bekendgemaakt.
Vorig artikel

Wat zijn de voordelen van op je zij slapen?

Volgend artikel

IGJ: nog geen besluit over onderzoek datalek bevolkingsonderzoek

POPULAIR NIEUWS

anp 417615254

Hoeveel is teveel? Dit zijn de dodelijke doses water, zout, aspirine, cafeïne, nicotine en nog veel meer

b3d20bb0-ca8c-11e2-8b40-512ea63cc0b1_web_scale_0

Zijn tattoos kankerverwekkend? Dit zegt de wetenschap

48298743

Dit is La Rinconada: hoogste stad ter wereld is 'hel op aarde' met levensverwachting van slechts 35 jaar

ANP-531613328

Freek (van Suzan) voelt zich een stuk beter door medicijnen: een longarts legt uit hoe dat kan

ANP-460351846

Waarom sommige mensen 100 worden én geen nare ziektes krijgen

anp110825058 1

Yesilgoz eindelijk door het stof: 'Douwe Bob heeft gelijk'