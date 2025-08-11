ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wat zijn de voordelen van op je zij slapen?

gezondheid
door Ans Vink
maandag, 11 augustus 2025 om 14:19
shutterstock_2598467991
Op je zij slapen is voor veel mensen de meest comfortabele en gezonde slaaphouding. Het grootste voordeel: je luchtwegen blijven vaker open. Daardoor kun je minder snurken en, bij sommige mensen, milde slaapapneu-klachten verminderen. Ook bij brandend maagzuur (reflux) kan zijslapen helpen, vooral op je linkerzij. Dan ligt de maag anatomisch gunstiger ten opzichte van de de slokdarm, waardoor zuur minder snel terugstroomt.
Zijslapen kan daarnaast drukpunten beter verdelen dan rugslapen, wat sommige rug- en heupklachten verlicht. Bij nekklachten helpt een kussen dat de nek neutraal ondersteunt, zodat je wervelkolom in één rechte lijn blijft. Voor zwangeren is de linkerzij vaak de beste keuze: die verbetert doorgaans de doorbloeding van moeder en kind.

Praktische tips om zijslapen comfortabel te maken:

  • Kies een hoofdkussen dat de ruimte tussen oor en matras opvult en je nek recht houdt.
  • Plaats een dun kussen tussen je knieën om heup- en onderrugdruk te verminderen; houd je schouders en heupen recht boven elkaar.
Let wel: niet iedereen vaart er beter bij. Heb je een stijve schouder of heupartrose, dan kan variëren tussen linkeren rechterzij of (af en toe) ruglig gunstiger zijn. Blijvende klachten? Test matras- en kussenhoogte en overleg met een (slaap)fysiotherapeut.
Kortom: zijslapen biedt vaak winst voor luchtwegen, reflux en drukverdeling. Met het juiste kussen en een knie-kussen maak je het comfortabel en houd je je wervelkolom neutraal.

    Lees ook

    Waarom je niet moet slapen met de ventilator aanWaarom je niet moet slapen met de ventilator aan
    Hoe je het beste slaapt in een vliegtuigHoe je het beste slaapt in een vliegtuig
    Regisseur in je slaap: zo leer je je dromen én nachtmerries sturenRegisseur in je slaap: zo leer je je dromen én nachtmerries sturen
    Veel mensen doen te lang met hun lakensVeel mensen doen te lang met hun lakens
    Vorig artikel

    Zelensky waarschuwt voor toegeven aan Poetin

    Volgend artikel

    Kapitein van Eagle S in Finland aangeklaagd voor kabelsabotage

    POPULAIR NIEUWS

    ANP-327460203

    Man krijgt zeldzame vergiftiging na ChatGPT-advies over zout

    web17-trumpspeechms13-1160x768

    Trump bouwt een politiestaat

    anp120825149 1

    ‘Geheime reis’: Geen bijeenkomst lijsttrekkers op Lowlands na afzegging Yeşilgöz

    ANP-505658403

    Deze prachtige onontdekte parel in de Middellandse Zee is veel betaalbaarder dan Ibiza

    Schermafbeelding 2025-08-13 094750

    B&B Vol liefde: Shirley is echt een heks en Rinus neemt wraak

    anp120825139 1

    AI-startup Perplexity doet miljardenbod op Chrome van Google