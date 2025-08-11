Wat zijn de voordelen van op je zij slapen?

Op je zij slapen is voor veel mensen de meest comfortabele en gezonde slaaphouding. Het grootste voordeel: je luchtwegen blijven vaker open. Daardoor kun je minder snurken en, bij sommige mensen, milde slaapapneu-klachten verminderen. Ook bij brandend maagzuur (reflux) kan zijslapen helpen, vooral op je linkerzij. Dan ligt de maag anatomisch gunstiger ten opzichte van de de slokdarm, waardoor zuur minder snel terugstroomt.

Zijslapen kan daarnaast drukpunten beter verdelen dan rugslapen, wat sommige rug- en heupklachten verlicht. Bij nekklachten helpt een kussen dat de nek neutraal ondersteunt, zodat je wervelkolom in één rechte lijn blijft. Voor zwangeren is de linkerzij vaak de beste keuze: die verbetert doorgaans de doorbloeding van moeder en kind.

Praktische tips om zijslapen comfortabel te maken:

Kies een hoofdkussen dat de ruimte tussen oor en matras opvult en je nek recht houdt.

Plaats een dun kussen tussen je knieën om heup- en onderrugdruk te verminderen; houd je schouders en heupen recht boven elkaar.

Let wel: niet iedereen vaart er beter bij. Heb je een stijve schouder of heupartrose, dan kan variëren tussen linkeren rechterzij of (af en toe) ruglig gunstiger zijn. Blijvende klachten? Test matras- en kussenhoogte en overleg met een (slaap)fysiotherapeut.

Kortom: zijslapen biedt vaak winst voor luchtwegen, reflux en drukverdeling. Met het juiste kussen en een knie-kussen maak je het comfortabel en houd je je wervelkolom neutraal.