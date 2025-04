Vakbonden kondigen staking vliegtuigonderdelenmaker Fokker aan

PAPENDRECHT (ANP) - Medewerkers van vliegtuigonderdelenmaker Fokker in Papendrecht leggen woensdag 24 uur het werk neer, hebben CNV en FNV aangekondigd. De vakbonden zijn het niet eens met het nieuwe sociaal plan bij een reorganisatie, waarbij volgens CNV ongeveer veertig arbeidsplaatsen verloren gaan.

De bonden willen de afspraken uit een eerder sociaal plan overeind houden, maar volgens CNV vindt Fokker dit te duur. Zo zou het bedrijf de ontslagvergoeding willen verlagen. "In vergelijking met het oude sociaal plan scheelt dit eindvoorstel de medewerkers vele duizenden en soms wel tienduizenden euro's", becijfert CNV-bestuurder Arthur Bot. Volgens hem staat een staking op de locatie in Hoogeveen ook al in de planning.

In totaal werken enkele duizenden mensen bij Fokker in Nederland, melden de vakbonden. Ze hadden het bedrijf een ultimatum gestuurd. Daar is in de ogen van CNV en FNV geen goede reactie op gekomen, waarna de bonden besloten te gaan staken.