Kardinaal feliciteert Amsterdam met 750e verjaardag

AMSTERDAM (ANP) - Kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin heeft zondagochtend Amsterdam gefeliciteerd met het 750-jarig bestaan. Hij deed dat zondagochtend tijdens de eucharistieviering in de co-kathedrale basiliek van de Heilige Nicolaas in Amsterdam. Parolin is na paus Leo XIV de hoogste vertegenwoordiger van de katholieke kerk wereldwijd.

"De gelegenheid van het jubileum van 750 jaar sinds de stichting van de stad Amsterdam en de verheffing van deze basiliek tot co-kathedraal, nodigt ons uit om een bijzonder dankgebed tot de hemel te richten. Niet iedereen weet dat het juist een eucharistisch wonder was, dat in 1345 in Amsterdam plaatsvond, dat in hoge mate heeft bijgedragen aan de opkomst van de stad", zei Parolin, verwijzend naar het Mirakel van Amsterdam. Dat wonder, waarbij een hostie die een stervende man uitbraakte intact bleef in een haardvuur, wordt nog ieder jaar herdacht met een processie, de Stille Omgang.

In zijn preek bepleitte Parolin verder dat mensen beter moeten luisteren naar het woord van God: "Geloof begint met luisteren", zei hij. "Met pijn" ziet hij in de maatschappij een "verlies van het christelijke perspectief, alsof de wereld, naarmate zij volwassener wordt, zonder God en het evangelie kan". Hij zei dat we van de maagd Maria kunnen leren "stil te zijn in ons oordeel over anderen en vooral stil te zijn voor de Heer, opdat Hij tot ons spreekt".

Einde oorlog

Parolin herhaalde een oproep die paus Leo onlangs deed aan de media, in de geest van diens voorganger Franciscus, om een einde te maken aan de "oorlog van woorden en beelden". Ook benadrukte hij dat "woorden moeten ontwapenen om bij te dragen aan de ontwapening van de aarde". Onder meer de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, de voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn en voormalig minister Ed Nijpels waren aanwezig bij de eucharistieviering.

In de Nicolaasbasiliek, die toen nog geen kathedrale status had gekregen, werd op 27 oktober vorig jaar het startsein voor het jubileumjaar van Amsterdam gegeven, precies een jaar voor de eigenlijke 750e verjaardag van Amsterdam.