Karremans belde met Chinese minister over Nexperia

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Vincent Karremans van Economische Zaken heeft met zijn Chinese collega Wang Wentao gebeld over chipmaker Nexperia. Ze hebben gesproken over een oplossing die goed is voor het bedrijf, Europa en China.

"De komende periode blijven we in contact met de Chinese autoriteiten om naar een constructieve oplossing toe te werken", aldus de VVD-minister.

Karremans blokkeerde onlangs met een weinig gebruikte wet het weglekken van technologische kennis en intellectueel eigendom van Nexperia naar China. De Europese vestiging van de chipfabrikant bevindt zich in Nijmegen. Los daarvan ontnam de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam de Chinese eigenaar van Nexperia zijn zeggenschap. Daarop stopte China de export van producten uit de fabriek.