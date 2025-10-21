Jarig Amsterdam krijgt met maquette een cadeau van 6 miljoen euro

AMSTERDAM (ANP) - Vanaf volgende week is Amsterdam een attractie rijker. Het is een maquette van de stad van 200 vierkante meter, waar met projecties en grote schermen het verhaal van Amsterdam wordt verteld. Amsterdam in Motion is een cadeau van 6 miljoen euro aan de 750 jaar oude stad. Het bedrag is volledig afkomstig van het bedrijfsleven en particulieren, zei initiatiefnemer en cultureel ondernemer Duncan Stutterheim dinsdag bij de perspresentatie.

Het idee voor een grote maquette van Amsterdam kwam bij burgemeester Halsema vandaan, nadat ze zoiets had gezien in Tokio. Stutterheim pakte de handschoen op: "Mijn vader en ik hebben de allereerste 750.000 euro op tafel gelegd. Ik heb gezegd: pap, ik vind dit de moeite waard." Daarna boorde hij zijn netwerk aan: "Toen kwamen grote spelers als de haven, de Rabobank en de Hartwig Art Foundation. Alles is betaald. We zijn heel trots en blij dat we maandag, als burgemeester Halsema komt voor de opening, het helemaal schuldenvrij kunnen opleveren."

Het project is in de vorm van een stichting gegoten: "Wij hoeven er geen geld mee te verdienen. Alle inkomsten gaan terug naar de stichting", aldus Stutterheim.

'Immersive'

Amsterdam in Motion bestaat uit de 'immersieve' maquette op de begane grond van de Zuiveringshal Oost, een voormalige tv-studio op het Westergasterrein, waar de bezoeker met projecties, beeld en geluid wordt ondergedompeld in de geschiedenis van de stad. Onder meer het slavernijverleden van Amsterdam, de uitbreiding van de stad en de oververhitte huizenmarkt worden belicht. Boven is er een tentoonstelling die bezoekers uitnodigt om zelf mee te denken over thema's als Ajax, wonen, migratie en stadsecologie. Het Amsterdam Museum vervulde een cruciale rol bij het bepalen van de inhoud en het educatieve gehalte.

Elk jaar wordt gekeken of de maquette nog up-to-date is. En er kunnen ook tussendoor nog dingen worden veranderd. Zo vindt Stutterheim zelf dat "het migrantendeel nog niet goed belicht is. Waarom kwamen ze, zaten ze in bepaalde delen van de stad? Dat gaan we nu waarschijnlijk aanpassen."