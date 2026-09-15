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Karremans doet aangifte tegen brandstichters langs snelwegen

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 00:17
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DEN HAAG (ANP) - Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen de personen die dinsdag brand hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw & De Wit op NPO 1.
Op meerdere plekken in Nederland stichtten boeren dinsdagmiddag brandjes langs de snelwegen, uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.
"Ik kan me als minister ontzettend boos maken over deze acties. Ik ben echt pislink op mensen die dit doelbewust hebben gedaan. Ik pik dit niet", aldus Karremans, die ook de tientallen sabotageacties op het spoor van dinsdag scherp veroordeelde.
De politie heeft zeven mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek naar de feiten loopt nog, aldus de politie.
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