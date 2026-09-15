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Dit is hoe Vieze Jack er in het echt uitziet

Liefde, relaties, geluk
door Désirée du Roy
dinsdag, 15 september 2026 om 9:28
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Het begon als een jolige videoclip, maar liep uit op een compleet huwelijksdrama. Jamie Kames, de vrouw van de bekende goochelaar Steven Kazàn, figureerde in de clip van het nummer 'Ja Tada' van carnavalsartiest Vieze Jack. Niet veel later is het hek van de dam.
Jamie omschrijft zichzelf als een gesloten persoon. "Mensen die mij persoonlijk kennen, weten dat ik erg op mezelf ben en al veertien jaar nauwelijks mensen dichtbij toelaat", schrijft ze op social media. Tot de zomer van 2025, toen ze samen met haar man meewerkte aan de clip die zich afspeelt in een circus.

'Dit hadden we nog nooit eerder meegemaakt'

Wat volgt, noemt Jamie zelf een 'bijzondere vriendschap'. Maar die vriendschap zette al snel spanningen op haar huwelijk. "Die vriendschap zorgde voor spanningen bij ons thuis, waardoor de fijne en liefdevolle dynamiek die Steven en ik altijd hadden, plots omsloeg. Dit hadden we nog nooit eerder meegemaakt", schrijft Jamie.
Uiteindelijk groeit de vriendschap uit tot meer en valt het huwelijk van Jamie en Steven definitief uit elkaar. Wie de clipjes van de carnavalsartiest bekijkt, kan zich daar weinig bij voorstellen: Vieze Jack ziet er in zijn nummers ook echt vies uit. Opvallend genoeg bleek Vieze Jack niet lang daarna alweer op Jamie uitgekeken.

Wie is de man achter Vieze Jack?

Voor zijn rol als smeerlap zit de artiest urenlang in de make-up. In werkelijkheid heet hij Jeffrey Erens en ziet hij er totaal anders uit dan zijn vieze alter ego. Hij is namelijk de linker man op de foto hieronder, gedeeld op Instagram:

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