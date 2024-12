Karremans ergert zich kapot aan (top)sporters die zich misdragen

DEN HAAG (ANP) - Sportstaatssecretaris Vincent Karremans ergert zich "kapot" aan sporters die zich misdragen, vooral op het voetbalveld. Dat geldt met name voor topsporters op televisie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, die ze volgens de bewindsman lang niet altijd vervullen. "De agressie richting de scheidsrechter en richting elkaar. Dan praten we met zijn allen een beetje goed dat sport emotie is. Ja, de groeten, je hebt je maar gewoon te gedragen", zei Karremans tijdens een sportdebat.

De bewindsman kan zich dan ook goed vinden in de hardere aanpak van de KNVB bij incidenten. Hij steunt de maatregel dat voetballers direct geel krijgen als ze protesteren bij de scheidsrechter, als ze geen aanvoerder zijn. Vaak worden misdragingen "heel makkelijk" met de mantel der liefde bedekt dat het om emotie gaat en dat is niet goed, stelt hij. "Dat gedrag wordt gekopieerd op de amateurvelden en zeker door jongeren."

Hij verwees ook naar zijn ervaringen met agressieve ouders langs de lijn, toen hij ooit als scheidsrechter floot bij de jongste voetballers - "de F'jes die in kluitjes achter elkaar aan hollen. Dan sta je daar met je goede gedrag zaterdagochtend om 8 uur met je beste bedoelingen te fluiten." Hij hekelde ouders "die je de huid volschelden, ongelooflijk en beschamend". Karremans denkt dat veel mensen dit ervaren bij voetbalverenigingen. Hij weet niet of dit ook gebeurt bij andere sporten, maar hij vindt het "onacceptabel".