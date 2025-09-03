ECONOMIE
Karremans: overheid belt bedrijven voor latere stroomaansluiting

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 14:05
DEN HAAG (ANP) - De overheid belt bedrijven om te vragen of ze iets later op het stroomnet aangesloten willen worden, zodat bedrijven met een groot economisch belang voor kunnen gaan. Dat vertelde demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) in een debat over de halfgeleiderindustrie. "Desnoods bel ik ze zelf."
Karremans noemde onder meer chipmachinefabrikant ASML. "We moeten zorgen dat het gaat leiden tot uitbreiding, tot nieuwe cleanrooms, nieuwe productielijnen, allemaal in de buurt van Veldhoven en Eindhoven." Voor deze uitbreidingen is ruimte op het stroomnet nodig, waar het juist ernstig aan schort.
Bellen werkt niet altijd, wierp NSC-Kamerlid Wytske Postma tegen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt immers wie voorrang mag krijgen bij een stroomaansluiting. Eerder dit jaar steunde een Kamermeerderheid haar motie die het kabinet vroeg om samen met de ACM te kijken of innovatieve bedrijven ook prioriteit kunnen krijgen.
