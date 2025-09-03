ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Klimaatchef VN maant landen op te schieten met update ambities

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 14:01
anp030925137 1
BONN (ANP) - Veruit de meeste landen op de wereld hebben nog altijd niet voldaan aan hun plicht om hun klimaatambities van een update te voorzien en in te leveren bij de VN. Simon Stiell, de chef van VN-klimaatorganisatie UNFCCC, heeft landen die dralen in een brief gemaand hun plannen "zo snel mogelijk" in te leveren. Hij noemt de klimaatplannen van landen "krachtige motoren voor economische groei en een betere levensstandaard en de hoeksteen van het gevecht van de mensheid tegen de wereldwijde klimaatcrisis".
Het blijven bijwerken van nationale doelstellingen (NDC's) is een verplichting die landen zelf zijn aangegaan door het Klimaatakkoord van Parijs te ondertekenen. Ditmaal is het de bedoeling dat duidelijke plannen voor 2035 worden ingediend. Eigenlijk had dat al in februari moeten gebeuren, maar slechts twaalf landen voldeden daaraan. Daarop is de deadline verschoven naar september. Onder de landen waarop wordt gewacht, zijn grote uitstoters als de EU, China en India.
Vorig artikel

Auto van verdachte doden Boushra gevonden in Amersfoort

Volgend artikel

Karremans: overheid belt bedrijven voor latere stroomaansluiting

POPULAIR NIEUWS

ANP-529476807

Nederlanders boeken al massaal zomervakantie 2026: dit zijn de populairste bestemmingen

192404148_m

Ben je een narcist? Dan is dit het type nieuws waar je naar zoekt

shutterstock_2454169241

Cryptoplatform Bitvavo blijkt snoepwinkel voor oplichters: +151% fraude

generated-image (8)

De SGP wil porno verbieden. Een prima idee: porno is slecht

139344017_10159064429539732_7594119713357871571_n-png

Hoe je op taalfouten reageert, zegt iets over je persoonlijkheid

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel