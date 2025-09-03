Klimaatchef VN maant landen op te schieten met update ambities

BONN (ANP) - Veruit de meeste landen op de wereld hebben nog altijd niet voldaan aan hun plicht om hun klimaatambities van een update te voorzien en in te leveren bij de VN. Simon Stiell, de chef van VN-klimaatorganisatie UNFCCC, heeft landen die dralen in een brief gemaand hun plannen "zo snel mogelijk" in te leveren. Hij noemt de klimaatplannen van landen "krachtige motoren voor economische groei en een betere levensstandaard en de hoeksteen van het gevecht van de mensheid tegen de wereldwijde klimaatcrisis".

Het blijven bijwerken van nationale doelstellingen (NDC's) is een verplichting die landen zelf zijn aangegaan door het Klimaatakkoord van Parijs te ondertekenen. Ditmaal is het de bedoeling dat duidelijke plannen voor 2035 worden ingediend. Eigenlijk had dat al in februari moeten gebeuren, maar slechts twaalf landen voldeden daaraan. Daarop is de deadline verschoven naar september. Onder de landen waarop wordt gewacht, zijn grote uitstoters als de EU, China en India.