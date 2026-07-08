Keijzer: coronatoegangsbewijs rammelde aan alle kanten

DEN HAAG (ANP) - Het coronatoegangsbewijs (CTB) waarmee mensen uitstapjes konden maken, rammelde volgens Mona Keijzer "aan alle kanten". Dat zei de oud-staatssecretaris van Economische Zaken tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

Dat deze maatregel er in 2021 kwam vond Keijzer "onnavolgbaar", omdat de 1,5-meterregel wel werd losgelaten. Daarmee was de pandemie volgens haar voorbij en daarom snapte zij niet waarom het CTB nodig was.

Keijzer vermoedde dat het CTB onder meer werd ingezet om mensen tot vaccinatie aan te zetten, al was het bewijs te verkrijgen via 3G; een negatieve test, een doorgemaakte besmetting of een vaccinatie. "Het CTB was een stok om mee te slaan", aldus Keijzer, die kort na de invoering ervan werd ontslagen als bewindsvrouw, omdat ze in een interview het CTB bekritiseerde.