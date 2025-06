Keijzer: in augustus kijken naar koopkracht huurders

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting) gaat richting Prinsjesdag op zoek naar mogelijkheden om de koopkracht van huurders te verbeteren. Dat zei ze in een debat met de Tweede Kamer. SP'er Sandra Beckerman vindt dat het kabinet huurders dubbel heeft teleurgesteld door de huurbevriezing en de hogere huurtoeslag in te trekken.

De BBB-bewindsvrouw trok de afspraak van de coalitie om twee jaar lang de sociale huren niet te verhogen in, nadat het kabinet was gevallen. Dit onder meer omdat de maatregel problematisch was voor de investeringscapaciteit van sociale woningbouwcorporaties.

De bevriezing had een positief neveneffect op de overheidsfinanciën. Een lagere huur betekent lagere uitgaven aan huurtoeslag, die gekoppeld is aan het huurbedrag. De opbrengsten van twee jaar bevriezing wilde de coalitie in één jaar uitgeven door tijdelijk de huurtoeslag te verhogen. Dit is door de PVV gedoopt tot 'boodschappenbonus'. Daar is nu geen geld meer voor.