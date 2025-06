Europarlement stemt in met wet verplicht chippen honden en katten

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met nieuwe welzijnsregels voor honden en katten, waaronder de verplichting tot chippen. Ook dieren die van buiten de EU komen, moeten een chip hebben. Daarnaast komt er een verbod op de verkoop van honden en katten in dierenwinkels en strengere regels voor wurghalsbanden en halsbanden met spijkers.

Met het verplicht chippen hoopt de EU de illegale handel in de huisdieren tegen te gaan. De chipgegevens worden opgeslagen in een EU-database.

In meerdere EU-lidstaten is er al een chipplicht voor beide dieren. In Nederland geldt alleen chipplicht voor honden; een verplichte chip voor huiskatten werd in 2026 verwacht.

Welzijnsregels

De welzijnsregels willen ook het fokken van dieren met opvallende eigenschappen tegengaan. Zo worden sommige katten gefokt met te korte pootjes of honden met een te korte snuit, wat schadelijk is voor hun gezondheid.

De lidstaten moeten zich nog eenmaal over de welzijnsregels buigen voordat deze officieel zijn goedgekeurd.

Miljardenbusiness

"De wet is heel hard nodig. Jaarlijks worden er zo'n 6 miljoen puppy's verkocht in de EU. Meer dan 4 miljoen van die puppy's zijn niet te herleiden naar een legale verkoper of fokker. Illegale fok- en handel is een miljardenbusiness die ten koste gaat van weerloze puppy's en daarnaast een gevaar vormt voor de gezondheid van mens en dier," zegt de Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). "Hoe meer dieren geregistreerd worden, des te kleiner de kansen voor illegale fokkers en handelaren."

De Europese Volkspartij hoopt dat de uniforme chipplicht leidt tot minder bureaucratische rompslomp voor de baasjes. Zo kunnen eigenaren "zonder problemen van hun huisdieren genieten" in de hele EU, aldus de EVP.