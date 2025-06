Keijzer kiest 24 locaties waar ze haast wil maken met woningbouw

DEN HAAG (ANP) - Woonminister Mona Keijzer (BBB) heeft 24 nieuwe gebieden aangewezen waar ze haast wil maken met woningbouw. Door zich te bemoeien met projecten in deze gebieden hoopt ze 'doorbraken' te forceren, waardoor deze sneller worden afgerond dan de gebruikelijke zeven tot tien jaar.

De gebieden die de demissionair bewindsvrouw heeft aangewezen liggen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Flevoland. Hier is een snellere aanpak volgens het ministerie en betrokkenen mogelijk en nodig.

Keijzer belooft in een Kamerbrief dat ze dit jaar ten minste vijf 'doorbraken' voor elkaar wil krijgen. Het verschilt per geval wat dat precies inhoudt. De gemene deler is dat betrokkenen zoals gemeenten, corporaties en bouwbedrijven intensiever met elkaar gaan samenwerken en zo sneller besluiten nemen. "Hoe kan het wel?", is volgens Keijzer de vraag die vaker gesteld moet worden.

Deze aanpak moet zorgen voor de bouw van in totaal minimaal 100.000 extra woningen in de aangewezen gebieden. De minister mikt erop dat in 2026 zeker is gesteld dat dit aantal woningen daadwerkelijk wordt gebouwd.

Voorbeelden van de aangewezen locaties zijn Oosterwold en Pampus in de gemeente Almere. De andere aangewezen gebieden liggen in de gemeenten Amersfoort, Arnhem, Breda, Den Haag, Ede, Wageningen, Eindhoven, Haarlemmermeer, Hoeksche Waard, Katwijk, Lelystad, Nijmegen, Heumen, Purmerend, Rotterdam, Den Bosch, Schiedam, Tilburg, Oisterwijk, Utrecht, Zaanstad, Lansingerland, Zoetermeer en Zuidplas. Sommige aangewezen gebieden beslaan meerdere gemeenten.