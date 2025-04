Keijzer niet blij met huurbevriezing, wijst naar partijleiders

DEN HAAG (ANP) - Woonminister Mona Keijzer (BBB) is niet blij dat de huren in de sociale sector worden bevroren. "Had ik dit liever anders gezien? Ja natuurlijk, maar dat is de vraag die niet voorligt." Woningcorporaties hebben door de huurbevriezing minder geld om in nieuwe huizen te investeren, en daar baalt Keijzer van. Zij wijst naar de partijleiders, die verantwoordelijk zijn geweest voor het besluit.

Volgens branchevereniging Aedes bedreigt de huurbevriezing de bouw van tienduizenden nieuwe woningen. Woningcorporaties missen niet alleen de huurinkomsten, ze kunnen vooral minder lenen om te investeren. Volgens Aedes gaat het tot 2030 om zo'n 50 miljard euro minder investeringscapaciteit.

Het kabinet trekt ongeveer een miljard euro uit om voor de komende twee jaar de sociale huren te bevriezen. Een soortgelijk bedrag gaat naar compensatie van woningcorporaties. Het is de vraag of dit voldoende is om de investeringscapaciteit op peil te houden. "Dit wisten de fractievoorzitters ook toen ze dit besluit namen", aldus Keijzer. Ze gaat hierover nog in gesprek met de sector.

Afgelopen december maakte het kabinet afspraken met overheden, marktpartijen en woningcorporaties over het bouwen van 100.000 woningen per jaar. Vooral voor de bouw van betaalbare woningen lag een rol weggelegd voor corporaties. Op de vraag of die afspraken nu in feite doormidden zijn gescheurd, zei Keijzer dat dit een vraag is om aan de vier fractieleiders te stellen. "Ik word gewoon geconfronteerd met zo'n tabel waar al deze zaken in staan. En ik moet daar nu gewoon mee aan het werk."