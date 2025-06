Rusland wil verder dan Oekraïne, waarschuwt Zelensky

ODESA (ANP/DPA) - Rusland koestert bredere territoriale ambities in Europa dan het publiekelijk toegeeft, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky woensdag tijdens een regionale top in Odesa. "Russische oorlogsplannen richten zich op deze regio, Odesa, en daarna op de grenzen met Moldavië en Roemenië", verklaarde Zelensky tegenover leiders uit Zuidoost-Europa.

Zelensky waarschuwde dat Moskou chaos in de regio wil zaaien om Europa te verzwakken. Hij beschuldigde Rusland ervan etnische spanningen aan te wakkeren op de Balkan, zich te mengen in verkiezingen in Roemenië, en te proberen zijn invloed te herwinnen in voormalige Sovjetrepublieken zoals Moldavië.

Als pro-Russische krachten de verkiezingen in Moldavië winnen, vreest hij meer inmenging elders op het continent. Zelensky riep op tot versterking van de luchtafweer en politieke steun, onder meer voor het Oekraïense EU-lidmaatschap.