Keijzer wijst na geweld naar 'deel islamitische gemeenschap'

DEN HAAG (ANP) - "Het wordt tijd dat we met elkaar duidelijk zijn over wie we het hebben", zegt BBB-vicepremier Mona Keijzer in reactie op het geweld in Amsterdam donderdagnacht en de onlusten de dagen erna. In de hoofdstad zijn Israëlische voetbalfans aangevallen. "Het zijn delen van de islamitische gemeenschap in Amsterdam die dit normaal vinden", concludeert Keijzer daarover.

Het geweld "past niet in Nederland", zegt de woonminister voor de ministerraad op maandag. Zij spreekt van een "Jodenjacht" en is ontdaan door de beelden uit de hoofdstad. "We moeten benoemen wat we zien en wat we horen." De afgelopen dagen wees PVV-voorman Geert Wilders ook al vaker naar de islam.

PVV-vicepremier Fleur Agema is ook geraakt door het geweld. Ze is "heel erg geschrokken" en voelt "groot verdriet over wat er is gebeurd". Welke rol de acties van de supporters van Maccabi Tel Aviv zelf hebben gespeeld moet nog op een rijtje worden gezet, denkt Agema. Op beelden is te zien hoe de supporters Palestina-vlaggen van gevels trokken en in brand staken. De politie neemt ook beelden van mogelijk geweld door de harde kern mee in het onderzoek. "Ik denk wel dat het goed is om een onderscheid te maken tussen hooligans en Jodenhaat", zegt Agema daarover.