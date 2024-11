Hermans: goede keuze dat Schoof klimaattop laat schieten

DEN HAAG (ANP) - Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) vindt het "gewoon een goede keuze" dat minister-president Dick Schoof de klimaattop in Bakoe aan zich voorbij laat gaan. De premier zou eigenlijk maandag vertrekken naar de hoofdstad van Azerbeidzjan, maar besloot in Nederland te blijven in de nasleep van de rellen vorige week in Amsterdam rond de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv.

Schoof heeft de afgelopen tijd laten zien dat hij klimaat echt een belangrijk onderwerp vindt, verzekerde Hermans voor aanvang van de ministerraad. Dat Nederland onder het huidige kabinet nog altijd een "realistisch maar ambitieus" klimaatbeleid voorstaat, is de boodschap die zij ook meeneemt wanneer zij volgende week zelf afreist naar Bakoe.

Hermans erkent dat de vier coalitiepartijen "op verschillende manieren denken" over de klimaatdoelen. Het nakomen van die afspraken is vooral voor VVD en NSC belangrijk, PVV en BBB zeggen die percentages CO2-vermindering niet zoveel. "Maar wat wij delen is de ambitie die eronder zit", aldus de VVD-minister. Zo willen alle partijen volgens haar minder afhankelijk worden van foute regimes en een schoner en economisch sterker land doorgeven.