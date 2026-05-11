Keukenhof trekt voor vierde jaar op rij 1,4 miljoen bezoekers

LISSE (ANP) - Net als in de afgelopen drie jaar, bezochten tijdens de openingsperiode van Keukenhof in 2026 ruim 1,4 miljoen mensen het lentepark in Lisse. Evenals voorgaande jaren kwam het merendeel van die bezoekers uit Nederland, gevolgd door Duitsland, de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië. De gemiddelde leeftijd van bezoekers was 48 jaar.

Een volgens de organisatie belangrijke vernieuwing was dit jaar de opening van een orchideeënshow in het gerenoveerde Julianapaviljoen. Ook was er sprake van "een vernieuwde visuele identiteit", met onder meer een nieuw logo op het entreegebouw en nieuwe vlaggen.

Keukenhof werkt jaarrond met vijftig vaste medewerkers. Tijdens de openstellingsperiode werkten dit jaar 2000 mensen in en aan het park. Directeur Sandra Bechtholt kijkt terug op "een prachtig seizoen".