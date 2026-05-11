Duitse toerist krijgt schadevergoeding om ‘handdoekje leggen’ in Grieks resort

Een Duitse rechter heeft een toerist en zijn gezin een schadevergoeding van in totaal bijna 1.000 euro toegekend, omdat zij tijdens hun vakantie in een Grieks resort nauwelijks gebruik konden maken van de ligbedden bij het zwembad door massaal ‘handdoekje leggen’. De zaak draaide om een pakketreis naar het eiland Kos, met een reissom van ruim 7.000 euro voor twee volwassenen en twee kinderen.

Volgens de toerist waren de ligbedden al vroeg in de ochtend gereserveerd met handdoeken, ondanks een hotelregel die dit expliciet verbood. Klachten bij zowel de hotelreceptie als de reisleiding leverden niets op, waarna de man na afloop van de vakantie naar de rechter stapte.

De rechtbank in Hannover oordeelde dat de vakantie “gebrekkig” was, omdat het gezin structureel geen redelijk gebruik kon maken van de geadverteerde zwembadfaciliteiten. De touroperator had eerder al ongeveer 350 euro aangeboden, maar dat vond de rechter onvoldoende compensatie en verhoogde het bedrag tot in totaal rond de 900 euro.