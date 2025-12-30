ECONOMIE
Khaleda Zia (80), eerste vrouwelijke Bengaalse premier, overleden

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 12:14
DHAKA (ANP/AFP/DPA) - Khaleda Zia, de Bengaalse oud-premier en tevens eerste vrouwelijke premier van dat land, is op 80-jarige leeftijd overleden. In reactie op Zia's overlijden heeft de overheid drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Zia wordt woensdag begraven.
Ondanks dat ze jarenlang kampte met gezondheidsproblemen en in gevangenschap leefde, werd verwacht dat Zia in februari met haar Bengaalse Nationalistische Partij (BNP) een goede kans maakte om opnieuw premier te worden. Zia zwoer in november deel te nemen aan de verkiezingen.
Zia werd in 2018 veroordeeld tot zeventien jaar cel voor diverse corruptieaantijgingen, maar werd vervroegd vrijgelaten vanwege haar kwakkelende gezondheid.
Zia was van 1991 tot 1996 en van 2001 tot 2006 premier, daarbij termijnen afwisselend met haar politieke rivaal Sheikh Hasina. Aanvankelijk was ze huisvrouw ten tijde van haar huwelijk met oud-president Ziaur Rahman, maar ontpopte zich later zelf tot politiek zwaargewicht.
