Meer vuurwerk in beslag genomen dan vorig jaar

DEN HAAG (ANP) - De opsporingsdiensten hebben meer verboden vuurwerk in beslag genomen dan vorig jaar, blijkt uit de dinsdag bijgewerkte Vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie. In de afgelopen week is 7433 kilo in beslag genomen. Daarmee staat de teller dit jaar al op ruim 112.223 kilo, terwijl het jaar nog niet voorbij is.

Vorig jaar was het totaal 107.281 kilo. In 2023 werd 78.895 kilo illegaal vuurwerk onderschept. In de vuurwerkbarometer is te zien hoeveel verboden vuurwerk de opsporingsdiensten dit jaar in beslag hebben genomen. De lijst wordt wekelijks bijgewerkt. Na de jaarwisseling wordt bekendgemaakt hoeveel illegaal vuurwerk de opsporingsdiensten in de laatste week van het jaar in beslag hebben genomen.

In het Brabantse Sint-Michielsgestel deed de politie deze week een grote vuurwerkvondst in een bestelbus die in een woonwijk stond geparkeerd. Het ging in totaal om 1045 kilo, waaronder illegaal vuurwerk. In Weesp zijn maandag enkele tientallen woningen ontruimd na een vuurwerkvondst.