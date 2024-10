Khatibs toespraak te zien via laptop bij protest Nijmegen

NIJMEGEN (ANP) - De pro-Palestijnse activist Mohammed Khatib heeft maandag via een livestream op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen een toespraak gehouden. Khatib sprak de aanwezige demonstranten toe via een laptop.

Op de demonstratie, georganiseerd door de pro-Palestijnse actiegroep Nijmegen Student Encampment, zijn maandag zo'n zeventig mensen afgekomen. Ze stonden in vijf rijen om de laptop, die op een grasveld tussen de universiteitsgebouwen stond. Met de livestream keken online nog ruim tachtig mensen mee. De speech duurde zo'n vijftien minuten en kreeg applaus van de aanwezigen in Nijmegen.

Khatib sprak over het geweld in Gaza door Israël en gebruikte een aantal keren de leus "from the river to the sea, Palestine will be free". Hij blikte ook terug op eerdere pro-Palestijnse studentenprotesten in Nederland, onder meer die in Amsterdam, waar volgens hem excessief politiegeweld werd gebruikt. "Een nieuwe generatie staat op", aldus Khatib.

Khatib zou eigenlijk naar de Gelderse stad toekomen om te spreken, maar het kabinet legde hem een inreisverbod op. Hij verheerlijkt volgens de bewindslieden geweld tegen Israël. Khatib zelf noemt het verbod "islamofoob en racistisch". Khatib is aangesloten bij Samidoun, een organisatie die in Duitsland is verboden. België, waar hij woont, wil Khatib het land uitzetten.