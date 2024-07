Kiescommissie: president Maduro wint verkiezingen Venezuela

De electorale autoriteit in Venezuela heeft bekendgemaakt dat de zittende president Nicolas Maduro de verkiezingen heeft gewonnen in het Zuid-Amerikaanse land. Daarmee gaat de president op voor zijn derde termijn. Voorafgaand aan de verkiezingen bestond grote angst dat er gefraudeerd zou worden bij het tellen van de stemmen. Verschillende exitpolls wezen er juist nog op dat de oppositie zou gaan winnen.

Oppositieleider María Corina Machado had kiezers in Venezuela dan ook opgeroepen om, na het uitbrengen van hun stem bij de verkiezingen in het land op zondag, aanwezig te blijven in de stembureaus. Ze wilde dat kiezers dit zouden doen om zelf het tellen van de stemmen te kunnen controleren in de "beslissende uren" na het sluiten van de stembussen.