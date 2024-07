Luchthaven Beiroet annuleert vluchten uit angst aanval Israël

BEIROET (ANP/RTR) - Een deel van de vluchten van en naar de luchthaven van Beiroet is geannuleerd of vertraagd. De Libanese luchtvaartmaatschappij Middle East Airlines (MEA) zegt dat de verstoringen van haar dienstregeling verband houden met "verzekeringsrisico's", nu de spanningen tussen Israël en de Hezbollah-beweging escaleren. Ook het Duitse Lufthansa maakte maandagochtend bekend in ieder geval tot en met 30 juli niet op Beiroet te vliegen.

Het gaat daarbij ook om vluchten van luchtvaartmaatschappijen Swiss International Air Lines en Eurowings, die bij Lufthansa horen. De vluchten zijn "uit voorzorg" opgeschort.

De dreiging van een Israëlische aanval op Beiroet en andere plekken in Libanon is snel gegroeid sinds de raketaanval op de stad Majdal Shams van zaterdag in de door Israël geannexeerde Golanhoogten. Daardoor kwamen twaalf jongeren om het leven. Het Israëlische leger maakte bekend dat een raket van Iraanse makelij, afgeschoten door Hezbollah vanuit Libanon, neerkwam op een voetbalveldje waar kinderen en tieners aan het spelen waren.

Hezbollah claimde verscheidene aanvallen op militaire posities van Israël, maar ontkent het speelterrein in Majdal Shams onder vuur te hebben genomen. Libanon heeft aangedrongen op een internationaal onderzoek.