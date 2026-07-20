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Kind overleden tijdens WK-festiviteiten in Spanje

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 9:10
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MADRID (ANP/AFP) - Festiviteiten na de door Spanje gewonnen WK-finale hadden in het westen van dat land een tragische afloop. Een 13-jarige jongen kwam om het leven in Ciudad Rodrigo, melden de lokale autoriteiten.
In de plaats waren feestende mensen na de overwinning op Argentinië op een fontein geklommen, schrijven Spaanse media. Die zou daarna zijn ingestort. Daardoor raakten ook meerdere personen gewond.
"Het stadsbestuur van Ciudad Rodrigo betuigt zijn medeleven en condoleert de nabestaanden met het overlijden van een 13-jarige jongen", meldt de lokale overheid. "Wat een feest voor het Spaanse voetbalelftal bij het wereldkampioenschap had moeten worden, is uitgemond in een tragedie."
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