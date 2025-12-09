Kinderartsen zien alarmerende stijging van obesitas bij kinderen

AMERSFOORT (ANP) - Het aantal minderjarigen met (ernstige) obesitas neemt fors toe, zien kinderartsen. Bijna 400.000 Nederlandse kinderen hebben overgewicht en een kwart daarvan heeft obesitas. "De vraag is hoeveel erger het moet worden voordat de politiek ingrijpt", vraagt Lissy de Ridder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), zich af.

De toename van het aantal minderjarige obesitaspatiënten heeft als gevolg dat er vijf keer zoveel obesitasmedicatie wordt gebruikt als voorheen en dat wachtlijsten verdubbelen. Kinderartsen waarschuwen dat obesitas ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt, zoals leververvetting, gewrichtsklachten en diabetes type 2.

De NVK en De Gezonde Generatie, waarbinnen gezondheidsfondsen samenwerken, doen een dringende oproep tot preventiebeleid. "De overheid heeft een zorgplicht, die ze kan waarmaken via wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door gezond eten goedkoper te maken of een verbod op reclame voor ongezond eten en drinken gericht op kinderen."